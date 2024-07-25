Роберт Кеннеди-младший назвал имя следующего президента США

Кеннеди-младший: следующим президентом США станет Дональд Трамп
Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin
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Сам он участвует в выборах в качестве независимого кандидата.
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп, вероятно, победит на выборах. Он же уже возглавлял государство. Такое заявление сделал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
«Знаете, он (Дональд Трамп. — Прим. ред.) бывший президент. Он, скорее всего, станет следующим президентом», — приводит телекомпания NBC его слова.
Выборы президента США должны состояться 5 ноября 2024 года. Предполагалось, что за кресло в Белом доме от Демократической партии будет бороться действующий американский лидер Джо Байден.
Однако 21 июля он объявил о выходе из предвыборной гонки. Вместе с тем он поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата на пост главы США от Демпартии.
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Байден сегодня официально обратился к американцам. В своем выступлении он рассказал о своих планах: баллотироваться на второй срок не будет, а текущий дорабатывает. Байден считает, что нужно дать дорогу молодым, и во имя демократии забыть о личных амбициях.
В свою очередь, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп оценил выступление оппонента. В частности, он назвал Байдена и Харрис позором для страны.
«Жуликоватый Байден и лживая Камала Харрис являются большим позором для США. Такого еще никогда не было», — заявил Трамп в соцсети.
Кроме того, прежде распространилась неподтвержденная информация о том, что Кеннеди-младший якобы обсуждает возможность поддержки кандидатуры Дональда Трампа на президентских выборах.
Ранее 5-tv.ru писал, что США предупредили о начале революции. Какой она будет — зависит от американцев, подчеркнул Роберт Кеннеди-младший.
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