Экс-адвокат Илья Новиков* внесен в перечень террористов и экстремистов

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Евгения Романова
Евгения Романова 51 0

Росфинмониторинг включил экс-адвоката Новикова* в перечень террористов

Экс-адвокат Илья Новиков* внесен в перечень террористов и экстремистов

Фото: Alexander Zemlianichenko / ТАСС

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Он является фигурантом двух уголовных дел — о распространении фейков об армии и госизмене.

Бывший адвокат Илья Новиков* внесен в перечень террористов и экстремистов в России. Соответствующая информация появилась в официальной базе Росфинмониторинга.

«Новиков Илья Сергеевич, 11.02.1982 года рождения, город Москва», — следует из списка ведомства.

Бывший адвокат Илья Новиков был объявлен в розыск МВД России. Он является фигурантом двух уголовных дел — о распространении заведомо ложной информации о ВС России и госизмене. По данным ЦОС ФСБ России, Новиков принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд заочно приговорил Новикова к 8,5 годам за фейки о ВС РФ. Его также лишили права заниматься адвокатской деятельностью сроком на четыре года.

Неоднократно в оправдании и поддержке экстремистских действий был уличен и представитель ФБК** Леонид Волков*. На платформе различных шоу YouTube он заявил, что преступники, которые организуют диверсии и акты саботажа, являются «смелыми людьми».

* — признан иностранным агентом на территории России, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

** — организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

*** - признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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