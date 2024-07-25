«Уголовная история»: директор Долиной раскрыл подробности истории с мошенниками

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 1 525 0

Продюсер Пудовкин: мошенники хотели получить кредит под залог дачи Долиной

Фото, видео: © РИА Новости / Анатолий Медведь; 5-tv.ru

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Что случилось с недвижимостью певицы?

Концертный директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в беседе с 5-tv.ru поделился подробностями мошеннической схемы, с которой пришлось столкнуться народной артистке России.

«Здесь, на мой взгляд, очевидная ситуация. Во-первых, преступное разглашение частной информации. Во-вторых, попытка получить под чужую недвижимость кредиты. Конечно, это уголовная история, которая незамедлительно должна быть остановлена», — отметил Пудовкин.

Он также добавил, что юрист Ларисы Долиной уже обратился в правоохранительные органы и предпринимает попытки для устранения этой проблемы.

Ранее в базе частных кредиторов появилась дача Ларисы Александровны в Подмосковье: якобы певица под залог этой недвижимости занимает 50 миллионов рублей под 30% годовых. В Сети появилась информация, что артистка занимает деньги для организации юбилейного тура.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Долина ответила Славе, высмеявшей ее после отказа принять цветы поклонницы.

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