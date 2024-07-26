Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве доставили из Турции в Россию

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 76 0

Сейчас мужчина находится в Следственном комитете РФ.

Подозреваемого в подрыве автомобиля в Москве доставили из Турции в Россию

Фото: © РИА Новости

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Подозреваемого в подрыве авто в Москве Сергея Серебрякова доставили из Турции в Россию. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Серебряков доставлен в Россию и передан следователям Следственного комитета РФ для производства следственных действий по уголовному делу», — написала Волк.

Она напомнила, что задержать Серебрякова удалось благодаря помощи турецких полицейских. После объявления его в международный розыск, мужчину перехватили в Бодруме. По предварительным данным, подозреваемый собирался бежать из Турции в Грецию.

Взрыв машины Toyota Land Cruiser произошел на парковке возле жилого дома на севере Москвы утром 24 июля. В результате у мужчины оторвало конечности. Также пострадала женщина, ее госпитализировали с рваными ранами лица. Позднее выяснилось, что в авто находились, предположительно, сотрудник Минобороны РФ и его жена.

Следствие рассматривает несколько версий подрыва внедорожника. Одна из них — покушение. Оно может быть связано со служебной деятельностью владельца машины. 

О Серебрякове известно, что в школьные годы он был одним из лучших учеников и получал стипендию губернатора Волгоградской области за успехи в учебе. А в последние два года он часто ездил в Грузию, Ташкент и Армению. Правоохранительные органы теперь устанавливают, где и когда его завербовали, а также какие задачи ему поручали выполнять.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры первых минут после взрыва автомобиля в Москве.

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