«Хочу напомнить!» — Камила Валиева заявила, что не считает отца своей семьей

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 57 0

Камила Валиева заявила, что не считает отца своей семьей

«Хочу напомнить!» — Камила Валиева заявила, что не считает отца своей семьей

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Почему спортсменка так категорична по отношению с родному человеку?

Российская фигуристка Камила Валиева считает своей семьей только маму, но не отца, который пропал из ее жизни на десять лет. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Обычно спортсменка не комментирует свою личную жизнь, но в этот раз решила сделать исключение. Причиной стало интервью отца олимпийской чемпионки Валерия Разаманова, в котором он говорит про отношения с дочерью, ее карьеру и поступление в высшее учебное заведение. После этого Камила решила рассказать о своем видении ситуации.

«Я бы очень хотела напомнить о том, как сильно я люблю свою маму! И поблагодарить ее за то, что всю мою сознательную жизнь только моя мама воспитывала меня, беспокоилась о моем будущем, переживала и являлась опорой и поддержкой все эти годы. Только она моя настоящая и любимая семья», — написала Валиева.

Валерий Разаманов в прошлом — кадровый офицер. По его словам, у него не было возможности поддерживать общение с Камилой из-за географии его службы и ее тренировок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Камила Валиева окончила 11-й класс в школе для спортсменов ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.

+23° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
85.41
-1.14 93.17
-1.21
Продуктивные выходные: китайский гороскоп на неделю с 29 июля по 4 август...

Последние новости

17:33
Первый раз в первый класс: как пройти диспансеризацию перед школой
17:24
Набиуллина рассказала о планах по снижению ключевой ставки
17:16
Экономь, но не дури: как сохранить деньги и время в путешествии
17:03
Спустя 23 года: обнародованы новые уникальные кадры теракта в США 11 сентября
16:58
Дела семейные? Алсу расплакалась во время концерта
16:51
Приставы закрыли многомиллионное дело блогера Анастасии Ивлеевой

Сейчас читают

Время проявить себя: прогноз Таро на неделю с 29 июля по 4 августа
«Брак надо сохранить»: муж Алсу не намерен сдаваться просто так
Не смогла родить от восьми мужей и не захотела жить: судьба Людмилы Давыдовой
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака