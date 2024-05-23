Спортсменка была не только участницей, но и почетным гостем на собственном «Последнем звонке».

Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Камила Валиева, которой не так давно исполнилось 18 лет, окончила 11-й класс в школе для спортсменов ЦСиО «Самбо-70» Москомспорта.

Похоже, на собственном празднике завершения школы Валиева была еще и почетным гостем. Она была удостоена поднять флаг России на торжественной линейке.

В апреле фигуристке исполнилось 18 лет. После дня рождения она немного сменила имидж — отрезала длинные волосы и теперь носит боб-каре.

На торжественную линейку она пришла со светлыми локонами, в элегантном брючном костюме белого цвета с двубортным пиджаком. Валиева подняла флаг и прошлась по коридору, в который выстроились младшеклассники.

Спортсменка возглавила колонну выпускников и шла вместе с первоклашкой с тем самым колокольчиком в руках. В знак будущих побед и свершений главные герои торжества запустили в небо красные воздушные шарики.

Впереди их всех еще ждут экзамены, а затем и выпускной. Валиева планирует поступать на тренерский факультет, но все еще сомневается, что выбрать дальше.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Ваня Дмитриенко ответил на слухи об отношениях с Камилой Валиевой.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.