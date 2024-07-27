Во всем виновата мать? Почему дети страдают ожирением

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 27 0

Профессор Румянцев: чтобы ваши дети не страдали ожирением, не ешьте на ночь

Во всем виновата мать? Почему дети страдают ожирением

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Как микробиота родительницы влияет на ее детей?

В ожирении детей всегда виновата их мать. Об этом заявил доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ имени Н. И. Пирогова Александр Румянцев для aif.ru.

Сейчас самая разнообразная еда стал доступна каждому человеку. Нам не нужно охотиться — еду можно приобрести в магазинах, сходить в кафе или даже заказать онлайн. Все это можно сделать в любое время дня и года. В том числе и ночью.

По словам специалиста, здесь и таится главная загвоздка: нужно понимать, что сон и еда не совместимы. В связи с этим специалист рекомендует есть максимум за четыре часа до решения лечь в кровать.

Что касается детей, то за их питание полностью ответственны родители. Более того, еще когда чадо находится внутри утробы, оно взаимодействует с той микробиотой, с которой живет его мама. Позже он рождается с этой же микробиотой.

Ранее 5-tv.ru писал, почему нельзя пренебрегать сном.

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