«Следующая жертва»: кого еще планировал убить застреливший депутата Фарион

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 70 0

Застреливший экс-депутата Фарион планировал и другие убийства политиков

«Следующая жертва»: кого еще планировал убить застреливший депутата Фарион

Фото: www.globallookpress.com / Siegfried Grassegger

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Ответственность за убийство политика взяла на себя террористическая группировка.

В списке застрелившего бывшего депутата Верховной рады Украины Ирину Фарион были и другие несостоявшиеся жертвы. Об этом сообщил глава МВД страны Игорь Клименко, его цитирует «Страна.ua».

Клименко заявил, что стрелявший планировал убить действующего депутата Рады Максима Бужанского.

«По его словам, в списке есть и другие имена, которые власти раскрывать отказались», — указал автор статьи.

В издании также сообщали, что Фарион убил человек по имени Вячеслав Зинченко, ему всего 18 лет. Силовикам удалось задержать стрелявшего 25 июля.

Вечером 19 июля политик шла по улице Львова, когда неизвестный выстрелил ей в весок. Женщину экстренно госпитализировали в больницу, однако, несмотря на старания врачей, спасти Фарион не удалось.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ответственность за убийство Фарион взяла на себя националистическая группировка NS/WP National-Socialism/White Power*. По их собственному заявлению, они решили устранить политика из-за «разжигания ненависти по языковому признаку внутри украинского общества», которое якобы пропагандировала Фарион.

* — запрещенная в России террористическая организация

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