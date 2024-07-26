VK открывает новые возможности для участников фестиваля «Таврида. АРТ»

Гости фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ» могут принять участие в образовательной и развлекательной программе с блогерами и экспертами VK, посетить музыкальные квартирники и автограф-сессии со звездами, найти единомышленников с похожими увлечениями в VK Знакомствах, присоединиться к спортивным активностям от VK Фитнеса и конкурсу в VK Клипах.

Участников фестиваля ждут выступления артиста лейбла VK Records и специального музыкального гостя от VK — Вани Дмитриенко.

Участники фестиваля «Таврида. АРТ» ждут встречи с артистами, блогерами, специалистами и амбассадорами компании, которые расскажут об образовательных и карьерных возможностях, работе с контентом и ведении сообществ в соцсетях, развитии личного бренда и полезных инструментах для самореализации молодежи в креативной и digital-сфере. Помимо этого, VK подготовила программу для развлечения, отдыха и общения.

На сценах «Тавриды» выступит артист лейбла VK Records — Тима Акимов, специальным музыкальным гостем от VK станет Ваня Дмитриенко. На фестивале пройдет множество спортивных активностей, среди них — открытые тренировки от VK Тренировок и масштабный вызов в сервисе VK Шаги.

На площадке фестиваля появилось пространство VK «Место встречи вдохновения»: гости фестиваля могут пообщаться и завести новые знакомства, а сервисы VK помогут в этом и дадут творческий импульс. В digital-лесу, который был размещен на территории фестиваля в 2024 году, можно в интерактивном формате познакомиться с продуктами VK, например, с помощью мини-приложения ВКонтакте зажечь Маяк — арт-объект на территории арт-парка.

Специально для фестиваля «Таврида. АРТ» создан тематический стикерпак с настоящим талисманом арт-кластера — собакой Джесси, а также статусы и обложки ВКонтакте: с их помощью пользователи соцсети могут делиться атмосферой фестиваля. Для всех, кто захочет увезти настроение мероприятия с собой, компания приготовила эксклюзивный мерч из специальной коллекции VK Store, выпущенный в коллаборации с проектом «Арт. Молодость».

Участники фестиваля могут присоединиться к интерактивному квесту в сервисе «Другое Дело», опубликовать истории ВКонтакте с хэштегом #VКнаТавриде или вертикальные видео в конкурсе #ВдохновляйсVККлипами в сервисе VK Клипы и получить подарки.

«Мы много лет выступаем партнером фестиваля „Таврида. АРТ“ — это крупнейшая площадка для молодых деятелей культуры и искусства. Вместе мы можем эффективно воплощать в жизнь общую цель — давать талантливой молодежи полезные инструменты и возможности для реализации потенциала в сфере творческих индустрий. Для фестиваля мы подготовили широкий спектр офлайн- и digital-активностей, которые помогут тысячам талантливых ребят со всей страны ближе познакомиться с сервисами и продуктами VK, узнать секреты индустрии от профессионалов и завести полезные знакомства с единомышленниками», — комментирует Дмитрий Уваров, директор по стратегическому партнерству VK.

«Наш фестиваль, как и все проекты «Таврида. АРТ», нацелен на то, чтобы дать как можно больше возможностей для творческих людей. Поэтому на наших событиях мы объединяем лучшие компании и организации, которым созвучна эта идея и которые могут предложить широкий выбор разнообразных опций для творцов.

Таврида и VK уже несколько лет являются не только партнерами, но и друзьями. Мы каждый год вместе придумываем что-то новое, и каждый раз эти идеи становятся вдохновением не только для наших участников, но и для нас самих», — говорит Анжелика Якубович, Руководитель департамента внешних коммуникаций «Таврида. АРТ».

VK — стратегический партнер Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида. АРТ», который проходит с 26 по 28 июля 2024 года. Следить за новостями фестиваля можно в сообществе арт-кластера «Таврида».