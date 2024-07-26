Собянин рассказал об открытии первого в России кластера видеоигр и анимации

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 19 0

В частности, в инновационном кластере планируется создать студию захвата движения, позволяющую создавать максимально реалистичную графику.

Собянин рассказал об открытии первого в России кластера видеоигр и анимации

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в Сколкове в 2025 году. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Компании, занимающиеся созданием и разработкой видеоигр, вносят весомый вклад в развитие экономики города. И неудивительно, ведь гейм-индустрия притягивает все больше молодых талантливых творческих людей самых разных специальностей: сценаристов, мультипликаторов, программистов, операторов, звукорежиссеров и многих других», — написал мэр столицы.

Как рассказал Сергей Собянин, новый кластер разместится на пяти этажах здания бизнес-центра «Стратос» на площади около 40 тыс. квадратных метров.к новому кластеру видеоигр и анимации собираются присоединиться более 40 компаний, работающих в индустрии. К их услугам будет предоставлена высокотехнологичная аппаратура, поэтому компании-разработчики смогут создавать здесь видеоигры любого типа и сложности.

В частности, в инновационном кластере планируется создать студию захвата движения, позволяющую создавать максимально реалистичную графику. Самое современное оборудование даст возможность фиксировать движения актеров или животных, а затем преобразовывать их в высококачественные цифровые изображения или анимацию.

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