Собянин рассказал о программах строительства и реконструкции электродепо

За бесперебойную работу Московского метрополитена отвечают 22 электродепо. С 2011 года были реконструированы пять из них и построены еще семь. Об этом рассказал в своем телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В этих масштабных инфраструктурных комплексах составы проходят обслуживание, в том числе диагностику, ремонт и мойку. С 2011 года реконструировано пять электродепо, построено еще семь: „Аминьевское“, „Митино“, „Братеево“, „Нижегородское“, „Лихоборы“, „Солнцево“, „Руднево“», — отметил мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, до конца 2025 года столичные власти планируют завершить строительство еще двух электродепо — «Южное» и «Столбово», а до конца 2030 года будут созданы еще три — «Троицкое», «Ильинское» и «Бирюлёвское».