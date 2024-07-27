Подозреваемого в убийстве Фарион арестовали на два месяца

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 8 0

Суд на Украине арестовал подозреваемого в убийстве Фарион на два месяца

Подозреваемого в убийстве Фарион арестовали на два месяца

Фото: www.globallookpress.com / Anastasiia Smolienko

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Ответственность за ликвидацию экс-нардепа взяли на себя национал-социалисты из запрещенного в России движения.

Галицкий суд Львова арестовал подозреваемого в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщается в Telegram-канале издания РБК-Украина.

Предполагаемого убийцу Фарион — 18-летнего Вячеслава Зинченко украинская полиция задержала 25 июля. На допросе он сознался, что, помимо Фарион, планировал убить действующего депутата Рады Максима Бужанского. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что в списке киллера есть и другие имена.

До этого украинские СМИ сообщили, что ответственность за убийство Фарион взяло на себя национал-социалистическое движение NS/WP National-Socialism/White Power*. Его члены опубликовали кадры, предположительно, убийства Фарион и заявили, что ликвидировали ее за «разжигание ненависти по языковому признаку внутри украинского общества».

Фарион убили возле ее дома во Львове 19 июля выстрелом в висок. Экс-депутата успели госпитализировать, но в больнице, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Фарион была известна своими крайне националистическими взглядами и нетерпимостью в отношении русскоязычных украинцев, которых она называла «рабами и оккупантами». Служба безопасности Украины (СБУ) даже возбудила против нее уголовное дело, но в мае 2024 года судопроизводство было остановлено.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подозреваемый в подрыве авто военного в Москве признался в сотрудничестве с СБУ.

* — запрещенная в России террористическая организация

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