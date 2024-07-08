В Госдуме предложили выдавать гражданам жилье при его потере в ЧС

В том числе наделить такой возможностью планируется пострадавших от паводков жителей Орска.
Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Пострадавшим во время чрезвычайной ситуации (ЧС) гражданам дадут право на жилье за счет государства взамен утраченного. Такой законопроект разработали депутаты фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
Согласно документам, они смогут получить за счет федерального бюджета специальный сертификат на покупку недвижимости. Документ, который депутаты ЛДПР намерены внести в Госдуму, имеется в распоряжении «Известий».
Сегодня россияне имеют право на возмещение ущерба, причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС. Согласно закону «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», порядок, условия и размеры таких компенсаций определяются законодательством.
Депутаты в проекте отмечают, что до 2023 года в России действовало постановление правительства, регламентировавшее выпуск специальных сертификатов для граждан, лишившихся жилья из-за ЧС. Однако эта мера утратила силу. Причиной стало решение, согласно которому власти регионов должны вместе со страховыми компаниями разрабатывать программы по возмещению ущерба.
«Установленное право с использованием механизма добровольного страхования представляется недостаточным, поскольку участие граждан в программе носит исключительно добровольный характер, а для людей, не имеющих договора страхования жилых помещений, остается только один источник — помощь за счет средств бюджетов по социальным нормам», — говорится в проекте.
Депутаты предлагают вернуть механизм получения государственных жилищных сертификатов и наделить кабмин правом по определению порядка их выдачи. Авторы также считают необходимым закрепить такую возможность задним числом для жителей Орска, которые пострадали от сильнейшего паводка в апреле 2024 года.
«Мы помним недовольство жителей Орска во время весенних паводков, когда взамен утерянного имущества предложили небольшие компенсации. Повторения подобного отношения допустить нельзя», — подчеркнул Слуцкий.
Он добавил, что необходим понятный механизм восстановления утраченного жилья. Законопроект, предлагающий его, будет направлен во вторник, 9 июля, на отзыв в правительство. Об этом сообщили в пресс-службе ЛДПР.
Паводки в Орске
Паводки в России начались с прорыва дамбы в городе Орске Оренбургской области. ЧП произошло в начале апреля. Для помощи населению и ликвидации последствий были мобилизованы все необходимые силы. Позднее паводок дошел до Томской, Тюменской и Курганской областей. Там также проводилась эвакуация местных жителей. Всего, по данным МЧС, паводки были зафиксированы в 39 российских регионах.
В ходе совещания по вопросам ликвидации последствий паводков президент России Владимир Путин упрекнул чиновников за то, что материальную помощь получил малый процент пострадавших. В частности, количество россиян, получивших деньги от государства, сильно отличалось от числа подданных заявок.
Спустя месяц глава государства дал поручения по ликвидации последствий паводков в регионах России. Особое внимание Путин поручил обратить на оказание помощи гражданам, в вопросах восстановления жилья, объектов инженерной и социальной инфраструктуры, что важно — до начала отопительного сезона 2024–2025 годов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Госдуме предложили ввести контроль за формированием стоимости жилья. Наличие такой статистики покажет разницу цены на этапе строительства и продажи квартир.
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