«Права на детей»: сможет ли Алсу запретить Абрамову общаться с наследниками

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 22 0

Адвокат Жорин: Алсу не сможет запретить Абрамову общаться с детьми после развода

«Права на детей»: сможет ли Алсу запретить Абрамову общаться с наследниками

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Будет ли суд учитывать мнение несовершеннолетних дочерей?

Суд будет учитывать мнение детей певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова по поводу того, с кем из них они хотят остаться жить. Об этом рассказал звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, мнение ребенка начинают учитывать после десяти лет. Он также предположил, что у пары не будет проблем с вопросами, касающимися детей.

«Когда детям больше десяти лет, их мнение учитывается и в вопросах определения места жительства, и порядка общения. Поэтому, я думаю, что проблем с общением не будет. Ни со стороны суда, ни со стороны кого-то из родителей», — отметил Жорин.

Кроме того, адвокат объяснил, что суд не сможет запретить бизнесмену общаться с наследниками, так как тот не лишен родительских прав.

«В данном случае с уверенностью можно утверждать, что никто из родителей не ограничен в правах на детей», — резюмировал он.

Ранее прошло первое заседание по вопросу о разделе имущества супругов. Алсу и Абрамов в суде не присутствовали — их интересы представляли адвокаты. Они судятся из-за квартиры в Лондоне, особняка на Рублевке, апартаментов в небоскребе и коттеджа в Крыму.

Весной стало известно, что певица разводится с бизнесменом после 18 лет брака. Разлучницей пары поклонники считают модель и блогера Анастасию Решетову. Косвенно это всячески подтверждала и сама певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алсу расплакалась во время концерта.

+20° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
85.57
0.16 93.26
0.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:02
В Татарстане все автошколы проверят на предмет незаконного сотрудничества
6:42
Пазл сложился: у демократов больше нет противоречий вокруг кандидатуры Харрис
6:20
Песков сделал заявление о мобилизации в России: «Речи не идет»
6:00
МИЦ «Известия» проводят акцию памяти детей — жертв войны в Донбассе
5:46
Во всем виновата мать? Почему дети страдают ожирением
5:22
«Права на детей»: сможет ли Алсу запретить Абрамову общаться с наследниками

Сейчас читают

«Я вернусь»: Трамп анонсировал новый митинг в городе, где его чуть не убили
Ребенок погиб во время пожара в жилой многоэтажке в Ульяновске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака