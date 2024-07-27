«Права на детей»: сможет ли Алсу запретить Абрамову общаться с наследниками

Будет ли суд учитывать мнение несовершеннолетних дочерей?

Суд будет учитывать мнение детей певицы Алсу и предпринимателя Яна Абрамова по поводу того, с кем из них они хотят остаться жить. Об этом рассказал звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, мнение ребенка начинают учитывать после десяти лет. Он также предположил, что у пары не будет проблем с вопросами, касающимися детей.

«Когда детям больше десяти лет, их мнение учитывается и в вопросах определения места жительства, и порядка общения. Поэтому, я думаю, что проблем с общением не будет. Ни со стороны суда, ни со стороны кого-то из родителей», — отметил Жорин.

Кроме того, адвокат объяснил, что суд не сможет запретить бизнесмену общаться с наследниками, так как тот не лишен родительских прав.

«В данном случае с уверенностью можно утверждать, что никто из родителей не ограничен в правах на детей», — резюмировал он.

Ранее прошло первое заседание по вопросу о разделе имущества супругов. Алсу и Абрамов в суде не присутствовали — их интересы представляли адвокаты. Они судятся из-за квартиры в Лондоне, особняка на Рублевке, апартаментов в небоскребе и коттеджа в Крыму.

Весной стало известно, что певица разводится с бизнесменом после 18 лет брака. Разлучницей пары поклонники считают модель и блогера Анастасию Решетову. Косвенно это всячески подтверждала и сама певица.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алсу расплакалась во время концерта.