«В свободном доступе»: Решетова пожаловалась на травлю из-за развода Алсу

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

Решетову затравили из-за слухов о ее связи с мужем Алсу

«В свободном доступе»: Решетова пожаловалась на травлю из-за развода Алсу

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Модель ждала поддержки, но вновь получила порцию негатива.

Жизнь модели Анастасии Решетовой превратилась в ад после скандала в семье певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Как она призналась в социальной сети, ее затравили. Конца и края агрессивным и злобным высказываниям в ее сторону нет.

О том, как к ней многие стали относиться, Решетова рассказала на отдыхе за границей, куда она улетела с сыном. Она надеялась в ответ получить поддержку и понимание, но в очередной раз получила порцию негатива.

Многие напомнили ей, что из-за нее рухнула крепкий брак Алсу, а до этого она увела из семьи рэпера Тимати. И даже его ребенок не остановил расчетливую модель.

«Как называется женщина, которая полезла в семью с тремя детьми? А перед этим к мужчине с беременной женщиной. Вообще, реально поражаюсь обеспеченным мужчинам, как можно быть с той, которая в свободном доступе»;

«Просто не надо разорять чужие гнезда. Тогда и не будет ни троллинга, ни аутинга, ни диссинга», — ответили Решетовой пользователи сети.

В споре между интернет-пользователями нашлись и те, кто поддержал модель. По их мнению, все претензии надо предъявлять мужчинам, которые позволяют себе в браке засматриваться на других.

В мае стало известно — певица и бизнесмен разводятся. В браке звездная пара прожила долгие 18 лет, в семье родились трое детей.

Их отношения казались безупречными и идеальными. Красивая свадьба молодых, много романтики. Однако со временем бизнесмена все чаще стали уличать в изменах супруге.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ждет ли муж Алсу развода.

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