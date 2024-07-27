«Украсит» лицо дерматитом: какие компоненты бьюти-средств опасны для кожи

За привычными названиями могут скрываться сотни аллергенов.

Некоторые термины на упаковке крема или косметики для лица могут нанести вред коже. Как избежать нежелательных последствий — рассказала в беседе с изданием Газета.ру химик и косметолог Наталья Ткаченко.

«Например, Fragrance (Parfum, Aroma) — так называются разные виды отдушек. За этим названием могут быть „спрятаны“ сотни неуказанных компонентов — и аллергены, и эфирные масла, и фталаты. При этом отдушки являются одним из самых частых аллергенов, могут повышать чувствительность кожи и вызывать нежелательные реакции», — объяснила эксперт.

По словам косметолога, следует также опасаться той косметики, если там присутствует строчка с Sharomix. Обычно это смесь из различных консервантов, которые могут содержать галоген. Он вреден тем, что вызывает на теле различные проявления дерматита.

Кроме того, защита от солнца SPF не может составлять 100% и является лишь маркетинговым ходом.

Также химик порекомендовала разбираться в значках, указанных на упаковке продукта, они содержат не только информацию о правильном хранении косметики, но и как ею пользоваться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что при умывании лица дегтярным мылом следует соблюдать ряд некоторых правил, чтобы не навредить коже.