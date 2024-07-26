Но есть нюанс: можно ли умываться дегтярным мылом

Оно может помочь при лечении псориаза и прочих заболеваниях кожи, однако пользоваться им нужно с определенной осторожностью.

Дегтярным мылом можно умывать лицо, однако необходимо соблюдать ряд некоторых правил, чтобы не навредить коже. Об этом предупредила химик и косметолог Наталья Ткаченко в беседе с изданием Газета.ру.

В первую очередь, она заявила, что дегтярное мыло — отличный помощник при лечении псориаза и других кожных заболеваний. Но часто пользоваться им не стоит, так как оно имеет высокий PH — от 9 до 11 единиц. PH здоровой кожи составляет от 5 до 6 единиц.

«Если умываться дегтярным мылом регулярно, щелочной баланс кожи будет повышаться из-за применения агрессивного щелочного продукта, и в результате кожа будет не успевать восстанавливаться. И в конечном итоге последствия будут не очень хорошими для нее», — объяснила эксперт.

Кроме того, косметолог рассказала, что в коже присутствуют элементы, которые участвуют в «сборке» липидного барьера. Если же часто пользоваться дегтярным мылом, то можно «выключать» эти ферменты из своей работы. Но все пользоваться им можно. Главное, не чаще нескольких раз в неделю. А после важно увлажнить кожу.

Идеальным вариантом для умывания дегтярное мыло может стать для подростков. У них кожа жирная, а мыло немного подсушит ее, хорошо очистит.

При этом специалист все же рекомендовала подобрать средство для кожи из профессиональной косметики. Но есть и те, кому рекомендовано, как и подросткам, использование дегтярного мыла.

«Такое мыло хорошо использовать на коже там, где есть воспалительные элементы, то есть локально. Можно использовать данное мыло для таких мест на теле, обладающие наиболее сильной потливостью: подмышечные впадины и стопы», — подытожила косметолог.

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