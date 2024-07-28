Подагра и паралич: к чему приведет бесконтрольный прием мочегонных средств

Какие виды этих препаратов существуют?

Диуретики, или мочегонные препараты, — это лекарственные средства, помогающие нашим почкам выводить из организма лишнюю соль и влагу. О том, почему такие препараты нельзя принимать без назначения специалиста, рассказал «Известиям» врач Роман Иванов.

Эксперт отметил, что подобные медикаменты уменьшают количество циркулирующей в организме жидкости, в результате чего артериальное давление снижается.

Иванов делит все мочегонные препараты на три группы. Первая — солевые препараты. Например, фуросемид и торасемид.

«Они считаются наиболее мощными — выводят из организма большое количество жидкости и солей», — рассказал врач.

Иванов добавил, что подобные диуретики обычно назначает врач при наличии у пациента хронической сердечной недостаточности, а также сильных отеках. Эти отеки, в свою очередь, являются следствием сбоя в работе почек и печени.

Эти препараты выводят из организма калий, натрий и магний. Это может привести в серьезной аритмии и резкому падению артериального давления.

Вторая группа — тиазидные диуретики. Например, гидрохлоротиазид. Данные препараты действуют мягче и оказывают более долговременный мочегонный эффект.

Однако оба вида этих диуретиков могут спровоцировать тахикардию и снижение артериального давления.

Третья группа — калийсберегающие препараты, которые не нарушают нормальную работу сердца.

Специалист уточнил, что, помимо лекарственных препаратов, мочегонным эффектом обладают также многие лекарственные растения и сборы: толокнянка, хвощ полевой, брусника, клюква, почки березы и плоды можжевельника.

Иванов предостерег от использования подобных препаратов по своему усмотрению. Назначить эти лекарства вам может только врач. Именно он сможет выбрать нужную дозировку и длительность приема лекарства, исходя из вашей истории болезни, показателей артериального давления и состояния здоровья больного в целом.

Если самим без какого-либо контроля принимать мочегонные лекарства с целью, например, похудения, то последствия могут быть неблагоприятными. Бесконтрольный прием диуретиков может привести к подагре, почечной недостаточности, мочекаменной болезни, мерцательной аритмии, параличу дыхательной мускулатуры из-за дефицита калия.

Существует даже особый термин «фуросемид-зависимая почка». Он отражает нарушения работы этого органа из-за длительного приема или передозировки солевых диуретиков.

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