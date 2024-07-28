«Отвратительные моменты»: Песков прокомментировал церемонию открытия парижской Олимпиады

Церемония открытия Олимпиады состоялась в пятницу вечером, 26 июля, на берегах реки Сены.

Некоторые фрагменты церемонии открытия Олимпиады в Париже были совершенно отвратительными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами ТАСС.

«Целиком, к сожалению, так и не удалось посмотреть. Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты», — сказал официальный представитель Кремля.

Дмитрия Пескова не так сильно удивляют действия властей Франции, как Международного олимпийского комитета.

«... я знаю, что весь сценарий согласовывается с Международным олимпийским комитетом... Странности Французской Республики нам известны давно. Но то, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, в это трудно поверить...» — отметил Песков.

Церемония открытия Олимпиады прошла в пятницу вечером на берегах реки Сены. Концертная программа собрала в себе «существ» всех мастей и видов. На балконах замка Консьержери выступали металлисты Gojira, в окнах стояли фигуры с отрубленными головами, среди них была и Мария-Антуанетта, чью голову отрубили на гильотине во времена французской революции.

На небольшом пьедестале выступали и другие страшные личности в развратных одеждах. Что там только не показали: и ползающих в неподобающем виде мужчин, и голого бога Дионисия, прикрывающего только интимное место, и даже имитацию полового акта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Илья Авербух прокомментировал открытие Олимпиады в Париже.