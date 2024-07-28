Ребенок пострадал в результате атаки дронов под Белгородом

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 30 0

Ранения также получили двое взрослых.

Ребенок пострадал в результате атаки дронов под Белгородом

Фото: Демидова Елизавета / ТАСС

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Двое взрослых, мужчина и женщина, а также 11-летний ребенок пострадали в результате атаки дронов ВСУ под Белгородом. Об этом сообщил глава области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

Супружеская пара получила ранения после нападения на село Илек-Пеньковка.

«Мужчина с минно-взрывной травмой и контузией бригадой скорой доставляется в городскую больницу № 2 города Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается. Его супруга, которая в момент атаки была с ним, отказалась от госпитализации, дальнейшее лечение будет получать амбулаторно», — уточнил губернатор.

Ребенок, отметил Гладков, получил ранения, находясь на территории парковки поселка Политотдельский. В результате атаки беспилотника одна из находящихся там машин получила осколочные повреждения, другая загорелась. А спустя некоторое время после атаки 11-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь.

«Его доставили в детскую областную клиническую больницу. После обследования и оказания медицинской помощи он отпущен домой на амбулаторное лечение», — написал глава области.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гладков обсудил с Белоусовым оперативную обстановку в Белгородской области.

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