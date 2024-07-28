Против напавшей на полицейского с вилкой жительницы Краснодара возбудили уголовное дело

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Против напавшей на полицейского с вилкой жительницы Краснодара возбудили дело

Против напавшей на полицейского с вилкой жительницы Краснодара возбудили уголовное дело

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Правоохранитель пришел к нарушительнице порядка, чтобы доставить ее в участок, и это едва не стоило ему жизни.

Против женщины из Краснодара, устроившей драку с полицейским и ударившей его в голову вилкой, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили представители Следственного комитета по Краснодарскому краю в официальном Telegram-канале.

«Следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 32-летней местной жительницы. Она подозревается в применении насилия в отношении полицейского (статья 318 УК РФ)», — говорится в заявлении.

Потасовка, результатом которой стало ранение стража правопорядка, произошла ранним утром 26 июля в многоквартирном доме на улице Ивана Беличенко. По данным следователей, женщина нарушала общественный порядок, поэтому оперуполномоченный уголовного розыска решил доставить ее в участок. Сопротивление оказалось мощным.

Дама никуда ехать не намеревалась. Она набросилась на полицейского с кулаками и ругательствами, потеряв при этом прикрывавшее наготу полотенце, отчаянно дралась и успела нанести ему несколько ударов вилкой в область головы и туловища. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия для подкрепления доказательной базы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о происшествии в московском такси — в результате конфликта водитель выстрелил в голову своему пассажиру.

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