«До конца или до смерти»: почему иностранные наемники массово покидают ВСУ
Экс-офицер СБУ Прозоров: иностранцы массово бегут из ВСУ и ругают условия службы
Фото: www.globallookpress.com / Oleksandr Rupeta
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В Сети появляется много видео с боевиками из других стран, которые бьют по имиджу Украины.
Иностранные наемники массово покидают ВСУ и жалуются на условия службы в этой армии. Об этом рассказал экс-подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров в беседе с РИА Новости.
Он рассказал, что в армии Украины «все, как в крепостном праве, до конца или до смерти». Если украинских боевиков мобилизуют бессрочно, то иностранные наемники заключаются первый контракт лишь на полгода. К тому же этот документ они могут разорвать в любой момент.
«Сейчас в интернете очень много роликов иностранных военнослужащих, которые повоевали месяц-второй, увидели, что на самом деле творится, и быстренько-быстренько сбежали к себе на родину, рассказав, что тут вообще ад, тут кошмар. Ну и попутно не забывая поливать грязью украинское командование, которое там и с деньгами кинет, и дырки затыкает „Интернациональным легионом“», — сказал Прозоров.
Иностранцы жалуются, что их отправляли в бесполезные атаки и мясорубки под российскую артиллерию, а также ругаются на глупость командования, подлость и предательство. Опубликованные видео бьют по имиджу ВСУ, отбивая у потенциальных наемников желание приезжать на фронт. По мнению Прозорова, сейчас уже на фронт прибывают боевики «из нищих стран», чтобы быстро заработать деньги и сбежать.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские хакеры из RaHDit слили данные более 3200 иностранных наемников ВСУ.
Тем временем Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.
Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории.
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