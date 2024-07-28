«Шокированы издевательством»: пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала большой скандал

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 48 0

Компания из США отзовет рекламу с Олимпиады после пародии на «Тайную вечерю»

«Шокированы издевательством»: пародия на «Тайную вечерю» на Олимпиаде вызвала большой скандал

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Чем обернется для организаторов Игр это представление?

Американская технологическая компания C Spire отзовет рекламу с Олимпиады — 2024 в Париже после неудачной пародии артистов на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Об этом организация заявила в социальной сети.

«Мы были шокированы издевательством над „Тайной вечерей“ во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже. C Spire откажется от рекламы на Олимпийских играх», — написали представители организации.

На церемонии открытия Олимпийских игр была представлена имитация монументальной росписи Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Вместо Христа и его учеников стояли ярко одетые неформалы, которые буквально устроили разврат. На сцене в неподобающем виде ползали мужчины, вышел полуголый бог Дионис, а некоторые артисты даже пытались изобразить имитацию полового акта.

Многие сочли это выступление за богохульство. Костюмы провокационных артистов напоминали персонажей из фильмов ужасов, а поведение абсолютно неуместным. Это было настолько неподобающе для мероприятия, что многие сравнили это с тем, как если бы клоуны вышли на церемонию вручения Нобелевской премии. Ведь «Тайная вечеря» — это священный символ для миллионов людей, где изображена последняя трапеза Иисуса Христа перед распятием.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заявила Захарова о церемонии открытия Олимпиады в Париже.

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