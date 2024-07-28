«Превратили в одну сплошную провокацию»: Захарова о церемонии открытия Олимпиады в Париже

Олимпийские игры всегда были призваны показать объединение людей из разных национальностей, культур и вероисповеданий, отметила дипломат.

Церемония открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже является одной сплошной провокацией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с корреспондентом «Известий» Дарией Сенниковой.

Дипломат отметила, что не собиралась смотреть церемонию, но в интернете «посыпались кадры» и новости с мероприятия. Тогда у России появились вопросы. Изначально была реакция, что, вероятно, это фейки.

«Сначала я посчитала новости фейком <…> Представить себе, что взрослые люди, которые принимают в своей стране международное спортивное событие, которое призвано объединять людей, сделают все, чтобы превратить его в одну сплошную провокацию. Представить это было невозможно», — сказала она.

Захарова предложила вспомнить новейшую историю спортивного праздника. По ее словам, Олимпийские игры всегда были призваны показать, что люди различных национальностей, культур, вероисповеданий могут объединяться, находя общую тему, как спорт.

Олимпиада проходит с 26 июля по 11 августа, паралимпийцы будут состязаться в период с 28 августа по 8 сентября. Церемония открытия состоялась в пятницу на берегах реки Сены.

По ней прошли почти 100 лодок более чем с десятью тысячами атлетов. Развлекать всех присутствующих и смотрящих трансляцию пригласили Леди Гагу, страдающую синдромом мышечной скованности Селин Дион и других знаменитостей.

Сначала зрители промокли под проливным дождем и наблюдали за всем мероприятием с берегов и мостов, поэтому им ничего толком рассмотреть не удалось. Далее выступила Леди Гага, но разглядеть ее номер тоже не получилось.

Появлением флага Игр было довольно зрелищным, всадник на железном коне пересек реку и вручил его для поднятия на флагштоке. Однако флаг сначала был поднят в перевернутом виде.

Однако на этом страна-организатор продолжали себя «закапывать». Так, на церемонии была представлена имитация монументальной росписи Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Только там вместо Христа и его учеников стояли разодетые в яркие костюмы неформалы, которые странно кривлялись.

На небольшом пьедестале выступали и другие страшные личности в развратных одеждах. Что там только не показали: и ползающих в неподобающем виде мужчин, и голого бога Дионисия, прикрывающего только интимное место, и даже имитацию полового акта. Подробнее о позорной церемонии открытия читайте в нашем материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Азербайджан готовится подать жалобу в Международный олимпийский комитет (МОК). Представители страны заявили о нарушении принципа политического нейтралитета на церемонии открытия Олимпиады.