ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 30 0

Бойцы заняли более выгодные рубежи.

ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в ДНР

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

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Тема:
Победы ВС РФ сегодня Спецоперация

Российские военные полностью освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной республике (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны РФ в ежедневной сводке о ситуации в зоне спецоперации за сутки.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Лозоватское Донецкой Народной Республики», — сообщается в брифинге.

Кроме того, нанесено поражение формированиям шести бригадам ВСУ, а также успешно отражены три контратаки трех штурмовых групп боевиков. Вражеские потери составили 425 единиц живой силы.

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