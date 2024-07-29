Вице-премьер Словакии не поедет на закрытие ОИ-2024 из-за церемонии открытия

Томаш Тараба заявил, что эта Олимпиада станет для мира «символом извращенного упадка».

Вице-премьер Словакии Томаш Тараба отказался ехать на закрытие Олимпийских игр (ОИ) — 2024, так как был крайне недоволен церемонией открытия. Он должен был представлять свою страну на заключительном мероприятии, но передумал, так как все еще находится под впечатлением (неприятным) от увиденного в Париже ранее.

«Эта Олимпиада для нормального мира всегда будет отвратительным символом извращенного упадка, злоупотребившего красотой спорта и сделавшего из этого прогрессивный политический театр. Поэтому я принял решение не участвовать в церемонии закрытия», — написал политик в своем блоге.

Церемония открытия ОИ-2024 состоялась 26 июля и обернулась скандалом. Было все — от пародии на «Тайную вечерю» с травести-артистами до перевернутого олимпийского флага на флагштоке. Проливной дождь, крысы на улицах, бездомные, лежащие на земле, танцы бородатых женщин и многое другое подпортили репутацию стране. Шоу приняли за насмешку над верой миллионов христиан.

За провальное шоу пришлось извиняться представителю оргкомитета Анн Дешам. На брифинге она также отметила, что авторы хотели «отпраздновать разнообразие общества», а не высказать неуважение к каким-либо социальным группам. К ее извинениям присоединился Международный олимпийский комитет (МОК).

В российском МИД церемонию назвали провокацией, в ходе которой артисты оскорбили христиан. В Греции пресса сопоставила пародию на «Тайную вечерю» с крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. В самой Франции против выступил епископат, его представители заявили об издевательствах над верующими. ОИ-2024 продлятся до 11 августа, паралимпийцы будут состязаться 28 августа по 8 сентября.

Ранее 5-tv.ru писал о первых отстранениях спортсменов из-за допинга в ходе Олимпиады в Париже.