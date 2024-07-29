«Помолодел, румяный»: Лепс улетел на отдых вместе с 18-летней невестой
Григорий Лепс отдыхает в Турции вместе с Авророй Кибой
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Певец наслаждается турецким солнцем в компании молодой избранницы.
Заслуженный артист России Григорий Лепс отдыхает со своей 18-летней возлюбленной Авророй Кибой в Турции. Об этом он сообщил в своем личном блоге в социальных сетях.
«Все хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем», — написал певец.
Лепс опубликовал фотографию, где он приобнимал свою молодую возлюбленную, и это вызвало бурную реакцию у его поклонников. Кто-то продолжает недоумевать, как такой союз способен существовать, а кто-то даже замечает, что новая любовь позволила артисту самому помолодеть.
«Молодец, Гриша. Нужна молодая энергетика рядом. Сразу виден результат. Помолодел, румяный»;
«Уверен, они и сами разберутся в своих отношениях. Главное, что им обоим хорошо вдвоем, а разница в возрасте не помеха»; — отвечают подписчики.
В начале июня на музыкальной премии Лепс ошарашил публику тем, что появился на ковровой дорожке в компании молодой и красивой девушки. На вопрос, кто же эта спутница, певец сообщил, что эта его невеста, но пока заветного «Да» она не сказала.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец Григорий Лепс публично признался в серьезных чувствах к 18-летней Авроре Кибе.
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