«Эротика жесточайшая»: Алексей Чадов о неловкой ситуации с бабушкой

О чем актеру до сих пор стыдно вспоминать?

Актер Алексей Чадов в детстве случайно посмотрел немецкий эротический фильм во время похода в кинотеатр вместе с бабушкой.

По словам актера, бабушка любила водить его на интеллектуальные фильмы. И в тот раз ее выбор пал на картину немецкого режиссера Петера Фляйшмана, снятую по повести братьев Стругацких в 1989 году. Но никто не оказался готов к тому, что фильм будет не для детей.

«Мы пошли на „Трудно быть Богом“, а это… жесткая эротика, жесточайшая. Надо было слышать, как чертыхалась моя бабуля», — цитирует Чадова издание Газета.ру.

Хоть фильм стал настоящей сенсацией для своего времени, но явно не подходил для семейного просмотра с ребенком.

Ранее 5-tv.ru писал, что Алексей Чадов раскрыл детали предстоящей свадьбы. С избранницей Лейсан Галимовой они тайно расписались в ЗАГСе еще в конце прошлого года. А теперь задумали отпраздновать событие.