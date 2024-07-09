«Семейный праздник»: Чадов раскрыл детали предстоящей свадьбы

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 70 0

Актер Чадов хочет сыграть свадебную вечеринку в кругу близких людей

«Семейный праздник»: Чадов раскрыл детали предстоящей свадьбы

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Актер признавался — он хотел бы сыграть свадьбу летом. Но его половина уже практически позади. Успеет ли знаменитость подготовить праздник, о котором мечтал?

Актер Алексей Чадов в интервью изданию NEWS.ru раскрыл детали предстоящей свадебной церемонии. С избранницей Лейсан Галимовой они тайно расписались в ЗАГСе еще в конце прошлого года. А теперь задумали отпраздновать событие.

Тогда, зимой, знаменитость вместе с моделью решили узаконить отношения без суеты. В тайне ото всех они расписались в ЗАГСе, а потом уже рассказали о переменах в личной жизни родным. Тогда же Чадов признался, что торжество все же у них будет, но летом. Однако почти половина жаркого сезона уже позади, а праздника так и не случилось.

«Я думаю, попозже мы что-нибудь придумаем. Я думаю, что близкие, родные, близкий круг друзей, что-то такое, не прям вечеринка. Семейный праздник», — объяснил Чадов.

Возможно, такое решение связано с тем, что пара уже совсем скоро станет родителями. Галимова находится на последних месяцах беременности, признался в начале лета Чадов. Устраивать пышное торжество в таком положении уже не просто.

Для Галямовой этот ребенок станет первенцем, а для Чадова вторым наследником. Первый сын у актера родился в 2014 году в браке с актрисой Агнией Дитковските. Артист признавался, что старается уделять десятилетнему Федору как можно больше времени.

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