«Такая Европа не нужна»: молдавские политики возмущены содомией на Олимпиаде

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 15 0

Молдавские политики заявили о полной деградации Европы после открытия Олимпиады

«Такая Европа не нужна»: молдавские политики возмущены содомией на Олимпиаде

Фото: www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

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Церемония привела в настоящий ужас даже тех, кто называет себя максимально толерантным.

Церемония открытия Олимпийских игр в Париже, возмутившая мировую общественность зашкаливающим уровнем содомии, вызвала всплеск недовольства даже в стремящейся в Евросоюз Молдавии. Против выступила и политическая оппозиция республики, и народ. Об этом сообщает издание EADaily.

На открытие Олимпиады отреагировали сразу несколько известных и авторитетных политиков страны. Лидер Либерально-демократической партии, бывший премьер-министр Молдавии Влад Филат заявил, что, несмотря на всю свою толерантность, он как христианин не готов мириться с подобным.

«Если это и есть Европа, то я не хочу в такую Европу», — признался политик.

Бывший министр образования республики Корнелиу Попович назвал церемонию одной из худших в истории, а также позором и жалкой и гнусной пародией на христианскую идентичность. По словам Поповича, «торжество» носило сугубо пропагандистский и идеологический характер.

Известный молдавский художник-карикатурист Александр Димитров высказался еще жестче, посчитав, что мы наблюдаем настоящий «закат Европы».

«Лучше моя забитая, бедная, отсталая патриархальная Молдавия со своими церквями и монастырями, чем ваш синий голый „Дионис“ и бородатая „женщина“, извивающаяся в эротических конвульсиях», — подчеркнул Димитров.

Не остался в стороне и экс-президент страны Игорь Додон, который иронично «поблагодарил» организаторов Олимпийских игр за то, что дали нормальным людям наглядно увидеть, насколько сильно деградировала Европа. Бывший лидер назвал европейцев извращенцами и антихристами, добавив, что ему намного ближе христианские ценности и традиционная семья.

Кстати, одной из тех, кого не смутило творящееся безумие — это президент Молдавии Майя Санду, которая присутствовала на открытии и рукоплескала происходящему.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что вице-премьер Словакии не поедет на закрытие Олимпийских игр 2024.

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