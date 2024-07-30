Тяжело мыслить: почему постоянный скроллинг соцсетей ведет к ухудшению памяти

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 18 0

Психофизиолог Третьякова: соцсети снижают способность человека глубоко мыслить

Тяжело мыслить: почему постоянный скроллинг соцсетей ведет к ухудшению памяти

Фото: www.globallookpress.com

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Как избежать пагубного влияния гаджетов?

Чрезмерное использование социальных сетей снижает когнитивные способности человека, что приводит к ухудшению памяти. Об этом сообщил психофизиолог, кандидат химических наук Вера Третьякова в беседе с изданием Газета.ру.

По словам эксперта, это происходит из-за небольших фрагментов информации, которые там содержатся. Человек перестает сосредотачиваться на одной задаче и глубоко мыслить.

«В результате, такой тип мышления и советующие ему паттерны активации мозга могут стать автоматическими и привести к трудностям с выполнением задач, требующих длительной концентрации», — рассказала специалист.

Постоянный поток информации в соцсетях и то, что мозг вынужден это перерабатывать, увеличивает когнитивную нагрузку. Поэтому у человека снижается способность к концентрации и появляется ухудшение памяти.

Психофизиолог рекомендует найти замену причинам, которые заставляют человека пользоваться социальными сетями, отслеживать время их использования, а также заниматься другими хобби, вне гаджета: чтение, спорт и общение с людьми в реальности. Это поможет снизить пагубное влияние на мозг.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что частое перегревание телефона, а также стремительное сокращение пакетов мобильного интернета могут быть причиной прослушки гаджета.

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