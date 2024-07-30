Рекорд: в Свердловской области за неделю родилось сразу четыре пары близнецов

За этот период, в общей сложности, на свет появилось более 800 малышей.

В Свердловской области наблюдается настоящий рекорд рождаемости — за прошедшую неделю на свет появилось свыше 800 маленьких россиян, из них сразу четыре пары близнецов. Как сообщает издание URA.RU, среди новорожденных малышей преобладают мальчики — их на 31 больше, чем девочек.

«За неделю родились 420 мальчиков и 389 девочек. При этом 587 мам родили в возрасте до 35 лет, еще 218 мамочек родили после 35 лет», — рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В списке всех рожениц Свердловской области за эту неделю есть сразу две рекордсменки — у одной из них родился уже восьмой по счету ребенок, в то время, как вторая женщина стала мамой в пятый раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врачи из Московского областного центра охраны материнства и детства провели уникальную операцию и извлекли из тела новорожденного пулю, попавшую в мать на 30 неделе беременности.