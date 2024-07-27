Врачи провели уникальную операцию и извлекли пулю из брюшной стенки новорожденного

Будущий отец ребенка тренировался в стрельбе по мишеням на заднем дворе дома и случайно ранил супругу, которая была в положении.

Хирурги извлекли из брюшной стенки новорожденного ребенка пулю. Об этом написали в официальном Telegram-канале Московского областного центра охраны материнства и детства

«После родоразрешения женщины и появления малышки на свет было проведено плановое оперативное лечение — пуля от пневматического оружия была успешно удалена. И ребенок сразу после операции вернулся в палату к матери на совместное пребывание», — отметили в публикации.

Будущий отец ребенка решил потренироваться на заднем дворе дома, стреляя по мишеням из пневматического оружия. Тогда его беременная супруга была на 30 неделе беременности. Во время одного из выстрелов пуля срикошетила и попала будущей маме в живот.

По результатам осмотра врачи не обнаружили опасности для здоровья ни матери, ни ребенка. Поэтому роды были запланированы на стандартный срок. После рождения ребенка, врачи провели плановую операцию, во время которой из брюшной стенки мамы извлекли пулю.

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