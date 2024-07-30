Издевательства сотрудников ветклиники в Москве привели к гибели двух животных

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 19 0

Бывшие клиенты нерадивых врачей пишут заявление в полицию.

Издевательства сотрудников ветклиники в Москве привели к гибели двух животных

Фото: www.globallookpress.com / Agung Kuncahya B

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Действия сотрудников столичной ветклиники привели к гибели двух питомцев. Кадры издевательств врачей оказались в распоряжении «Известий». На них видно, как сотрудники ветклиники танцуют с погруженным в наркоз котом и гримасничают, указывая на умершую собаку.

Одна из врачей Дарья Казакова заявила журналистам издания, что ее танец вряд ли мог навредить коту. При этом, владельцы животных, которые отдавали в клинику на обследование своих любимцев, не раз сообщали об их мистических смертях. Сейчас многие бывшие клиенты нерадивых ветеринаров пишут заявление в полицию. 

«Если ваше животное умерло и вы сомневаетесь, хотите с ветеринарной клиникой поспорить, как-то: обратиться в суд, взыскать ущерб и моральный вред, то тогда нужно обязательно проводить экспертизу.», ― добавляет директор фонда защиты городских кошек «Котоспас» Анна Фельдман.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МВД установили личность хозяина напавшего на четырех человек под Тверью алабая.

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