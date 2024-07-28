В МВД установили личность хозяина напавшего на четырех человек под Тверью алабая

Установлена личность владельца алабая, от зубов которого пострадали четыре человека из деревни Новенькое в Тверской области. Об этом сообщили представители МВД. Они также подчеркнули, что собака не была поймана, в районе происшествий продолжают работать сотрудники правоохранительных органов.

«Сотрудниками полиции проводится проверка, владелец собаки установлен. В настоящее время за медицинской помощью обратились четыре человека», — отметили в ведомстве.

Информация об алабае, нападающем на людей, накануне появилась в Telegram-канале Следственного управления (СУ) СК РФ по региону. Первые сообщения были размещены пользователями соцсетей, за ними последовала доследственная проверка.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлена публикация, согласно данным которой 27 июля текущего года в деревне Новенькое собака, находящаяся без хозяина, напала на людей», — заявили в СК.

Прежде стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности в связи с нападением бродячих собак на шестилетнего ребенка в Братске Иркутской области. Одно из животных укусило мальчика. Страшное не произошло благодаря отцу, который отпугнул собаку и доставил сына в больницу, где тому была оказана необходимая помощь. В то же время в городе Донской Тульской области около 40 человек пострадали от укусов собак — 18 детей и 19 взрослых.

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