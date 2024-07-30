«Муж не знал, что меня смыло»: пострадавшие от прорыва дамбы в Карелии вспомнили о случившемся

В результате ЧП один человек погиб, почти полностью разрушен населенный пункт.

Поиски пропавших без вести при аварии на Беломорканале приостановлены на воде до утра. С рассветом спасатели планируют вновь задействовать аэромобильную группировку, чтобы прочесать берег и исследовать акваторию водоема. Трагедия произошла накануне. Вода размыла участок дамбы и мощным потоком хлынула в ближайший поселок. Один человек погиб, десять пострадали. Судьба еще троих до сих пор неизвестна. Корреспондент «Известий» Максим Облендер работает на месте.

На том месте, где стоял дачный поселок, сейчас стоит вода. Да, основная часть стихии уже отошла и после нее остались только фундаменты, вот такие перевернутые яхты. Но даже в этих условиях, уже в сумерках, продолжают работать спасатели. До утра работы на воде были приостановлены, пешие группы продолжают прочесывать лес.

Неизвестна судьба трех человек. Беда пришла в дом, когда жильцы еще спали — прорвало временную перемычку между десятым и одиннадцатым шлюзами. В распоряжении «Известий» кадры с камер наблюдения на объекте. Тонны воды из Беломоро-Балтийского канала хлынули с бешеной скоростью.

В темноте эта женщина осматривает то, что раньше было ее участком. Говорить на камеру не хочет, как и вспоминать пережитый ужас. Поток воды отнес ее на 12 километров от этого места. Повезло — выжила!

«Первый дом особняк был, его смыло, но они спаслись. Потом еще два дома. Я помогала мужу, у меня муж спасал людей, которые кричали на крышах, на воде. А он не знал, что меня смыло», — вспоминает потерпевшая.

Дома вышвыривало на берег частями, толстые деревья вырывало с корнями и несло по каналу.

Тех, кого удалось отыскать спасателям, доставили в центральную районную больницу бригады скорой помощи. В больнице приняли восемь человек.

«От 14 до 74 лет. Ссадины, ушибы, резанные раны. Все обработаны, оказана помощь», — говорит Сергей Федин, исполняющий обязанности Главврача ГБУЗ «Сегежская ЦРБ».

В Сегежском округе введен режим ЧС. На месте работает крупная группировка спасателей. В готовности силы медицины катастроф, санавиация. Властям предстоит оценить серьезнейшие разрушения, а следственный комитет уже возбудил уголовное дело. По рассказам очевидцев, временную насыпь, которую соорудили на время работ, просто размыло. Контракт на реконструкцию гидросооружений канала стоимостью почти два с половиной миллиарда рублей заключили еще в 2022 году.

«Бригады выясняют, все, кто надо, на месте. Ничего, никаких предвестников у нас не было. Просмотрели все видео, сняли данные с приборов, которые отслеживают техническое состояние», — говорит Дмитрий Сергеевич генеральный директор АО «Акватик».

Буквально месяц назад компания, которая занималась реконструкцией, отчиталась о выполнении работ и готовности объекта на шестьдесят девять процентов. Но что-то пошло не так.

«Причин здесь несколько. Это либо недостаточно проработанное проектное решение, которое не учитывало все риски, либо использование некачественных материалов, либо та самая пресловутая халатность. Часто еще причиной могут послужить затягивания работ по ремонту, по реконструкции», — отмечает Ярослав Вольпин, Исполнительный директор Московского областного отделения Всероссийского общества охраны природы

Временные конструкции могли не выдержать нагрузки. Все разбирательства с подрядчиками — впереди, экспертизы будут проводить, когда вода сойдет. Пока же приступили к восстановлению перемычки.

«Надеемся, что сейчас ситуация уже стабилизируется, ну и можем констатировать, что самый сложный период прохождения этой большой воды все-таки миновал. Поэтому работу продолжаем», — заявил Артур Парфенчиков, глава республики Карелия.

Угроза подтопления, тем не менее, сохраняется сразу в нескольких населенных пунктах. Людей оттуда эвакуировали во временные пункты размещения, организовали сбор гуманитарной помощи. Там, куда может прийти вода, перекрывают дороги, туристам рекомендовали воздержаться от посещения района. Временно на участке Беломоро-Балтийского канала приостановили и движение судов.