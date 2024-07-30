В суд поступило уголовное дело против блогера Камикадзе Ди* о фейках про армию

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 11 0

Блогера Дмитрия Иванова заочно арестовали 7 мая, ходатайство о заключении под стражу было зарегистрировано 24 апреля.

В суд поступило уголовное дело против блогера Камикадзе Ди* о фейках про армию

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Материалы уголовного дела по распространению фейков об армии России, фигурантом которого является блогер Дмитрий Иванов, известный под псевдонимом Камикадзе Ди*, поступили в Тверской суд Москвы 26 июля. Соответствующая информация появилась в электронной картотеке суда, где значится: «Текущее состояние дела: зарегистрировано, подсудимый — Иванов Д. С.».

Блогер осужден по статье 207.3 (часть 2, пункт «д») — «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил (ВС) РФ по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». Иванова заочно арестовали за дискредитацию армии 7 мая, ходатайство о заключении под стражу было зарегистрировано 24 апреля.

Дмитрий Иванов был объявлен в розыск по уголовной статье в декабре 2022 года, незадолго до этого, в сентябре, Минюст РФ признал его иноагентом.

Ранее, писал 5-tv.ru, политолог Галлямов* был заочно приговорен к восьми годам колонии за фейки о российской армии.

* — включен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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