Политолог Галлямов* заочно приговорен к восьми годам колонии за фейки об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам заключения политолога Аббаса Галлямова* по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Галлямова — Алана Гамазова.

Суд 4 марта заочно арестовал политолога по делу о фейках о российской армии, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В марте прошлого года Галлямова объявили в розыск. Также он был внесен в реестр иноагентов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росфинмониторинг внес Юлию Навальную** — вдову блогера Алексея Навального** — в перечень террористов и экстремистов. По данным СК России, Навальная — фигурант уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе».

Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в поддержке экстремистских действий. Речь идет о соратнике Алексея Навального — Леониде Волкове***. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации.

* — признан иноагентом в РФ.

** — признан в РФ экстремистом и террористом.

*** — признан иноагентом, экстремистом и террористом в РФ.