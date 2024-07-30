Политолог Галлямов* заочно приговорен к восьми годам колонии за фейки об армии

С марта прошлого года он находится в розыске.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев
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Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам заключения политолога Аббаса Галлямова* по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Галлямова — Алана Гамазова.
Суд 4 марта заочно арестовал политолога по делу о фейках о российской армии, избрав меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
В марте прошлого года Галлямова объявили в розыск. Также он был внесен в реестр иноагентов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росфинмониторинг внес Юлию Навальную** — вдову блогера Алексея Навального** — в перечень террористов и экстремистов. По данным СК России, Навальная — фигурант уголовного дела об «участии в экстремистском сообществе».
Прежде один из представителей либерального сообщества был также уличен в поддержке экстремистских действий. Речь идет о соратнике Алексея Навального — Леониде Волкове***. Он призывал к совершению диверсий и актов саботажа в Российской Федерации.
* — признан иноагентом в РФ.
** — признан в РФ экстремистом и террористом.
*** — признан иноагентом, экстремистом и террористом в РФ.
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