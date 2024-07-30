Прорастут в желудке? Почему опасно есть арбуз с косточками

Важно помнить, что семена этой ягоды не перевариваются с другой едой.

Вместе с мякотью арбуза люди привыкли проглатывать и косточки, не подозревая, что это может привести к приступу аппендицита. Об этом сообщил хирург Александр Умнов в беседе с изданием NEWS.ru.

«Аппендицит теоретически возможен, если косточка забила устье аппендикса, после чего возникает каскад патологических процессов, но данное хирургическое заболевание крайне редко встречается у проглотивших арбузные косточки. И не прорастет арбуз у нас нигде, ибо нет нужных ему условий», — рассказал Умнов.

Эксперт пояснил, что если у человека нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то попавшие внутрь косточки не принесут вреда организму. Однако если проблемы были — может возникнуть воспаление.

Также косточки арбуза повышают риск возникновения синдрома раздраженного кишечника, колита и фитобезоара, который приводит к кишечной непроходимости.

Ранее 5-tv.ru сообщил, сколько кусочков арбуза можно съесть за один раз.