Прорастут в желудке? Почему опасно есть арбуз с косточками

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 35 0

Хирург Умнов: арбузные косточки могут вызвать приступ аппендицита

Прорастут в желудке? Почему опасно есть арбуз с косточками

Фото: 5-tv.ru

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Важно помнить, что семена этой ягоды не перевариваются с другой едой.

Вместе с мякотью арбуза люди привыкли проглатывать и косточки, не подозревая, что это может привести к приступу аппендицита. Об этом сообщил хирург Александр Умнов в беседе с изданием NEWS.ru.

«Аппендицит теоретически возможен, если косточка забила устье аппендикса, после чего возникает каскад патологических процессов, но данное хирургическое заболевание крайне редко встречается у проглотивших арбузные косточки. И не прорастет арбуз у нас нигде, ибо нет нужных ему условий», — рассказал Умнов.

Эксперт пояснил, что если у человека нет проблем с желудочно-кишечным трактом, то попавшие внутрь косточки не принесут вреда организму. Однако если проблемы были — может возникнуть воспаление.

Также косточки арбуза повышают риск возникновения синдрома раздраженного кишечника, колита и фитобезоара, который приводит к кишечной непроходимости.

Ранее 5-tv.ru сообщил, сколько кусочков арбуза можно съесть за один раз.

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