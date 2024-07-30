С первых предложений: как составить сопроводительное письмо для устройства на работу

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 27 0

HR-эксперт Белов: однотипные слова обезличивают сопроводительное письмо

С первых предложений: как составить сопроводительное письмо для устройства на работу

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Что важно указать в своем тексте, чтобы выделиться среди остальных соискателей?

Сопроводительное письмо является важной частью при поиске работы. Как правильно его составить, чтобы попасть на собеседование, рассказал основатель digital-агентства и HR-эксперт Сергей Белов в беседе с изданием Газета.ру.

По его словам, ежедневно сотрудники отдела кадров получают сотни писем в день и не всегда вчитываются в них, а скорее бегло просматривают.

«Поэтому с первых предложений должно быть очевидно, что из себя представляет кандидат. Если кадровик будет прилагать усилия, чтобы разобраться в письме, скорее всего, он его закроет», — говорит эксперт.

При составлении письма Белов советует придерживаться инфостиля. Слишком длинные предложения или художественные обороты использовать не стоит, написанное должно быть простым для восприятия и лаконичным.

Сначала следует поздороваться, рассказать, где обнаружили вакансию и чем она заинтересовала, а в конце поблагодарить читающего за внимание.

Кроме того, соискателю необходимо указать навыки и знания, которые будут полезны компании. При описании своего опыта будет полезным упомянуть результаты и достижения с прошлых мест работы. Важны те факты, которые нужны для конкретной профессии.

«Не стесняйтесь говорить о своих заслугах и „продавать“ достижения», — отмечает специалист.

Также следует исключить клише и однотипные фразы, которые встречаются во многих других письмах. При этом от эмоций лучше воздержаться и не писать, как «сильно хочется» в конкретную компанию. И, какой бы ни была вакансия, стоит помнить о субординации.

«Вряд ли вы создадите серьезное впечатление, если напишете: „Привет! Не знаю, что рассказать о себе. Давайте познакомимся, и вы убедитесь, что я классный“», — подчеркивает Белов.

Перед отправлением письма будет не лишним проверить текст на орфографию и пунктуацию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, какие фразы нельзя произносить на собеседовании.

+21° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.56
0.99 94.14
0.88
Ретромеркурий обеспечит прорыв пяти знакам: гороскоп на август 2024

Последние новости

13:59
«Серьезные лазейки»: в Евросоюзе призвали принять строгие меры против Венгрии
13:47
Семья 13-миллионного гостя выставки «Россия» посетила Киров
13:38
«Штурвал в наших руках»: Набиуллина оценила ситуацию с инфляцией в России
13:24
«Планетарные игры»: почему США не желают платить за восстановление Украины
13:15
«Уничтожим!» — во Франции призвали к серьезным мерам в отношении Евросоюза
13:11
Армия России освободила населенный пункт Ленинское в ДНР

Сейчас читают

Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей
Кого выбирают молнии и как выжить во время грозы - разряд убил мужчину под зонтом
Концерт все-таки состоится? Стали известны подробности выступления Канье Уэста в Москве
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака