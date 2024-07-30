С первых предложений: как составить сопроводительное письмо для устройства на работу

Что важно указать в своем тексте, чтобы выделиться среди остальных соискателей?

Сопроводительное письмо является важной частью при поиске работы. Как правильно его составить, чтобы попасть на собеседование, рассказал основатель digital-агентства и HR-эксперт Сергей Белов в беседе с изданием Газета.ру.

По его словам, ежедневно сотрудники отдела кадров получают сотни писем в день и не всегда вчитываются в них, а скорее бегло просматривают.

«Поэтому с первых предложений должно быть очевидно, что из себя представляет кандидат. Если кадровик будет прилагать усилия, чтобы разобраться в письме, скорее всего, он его закроет», — говорит эксперт.

При составлении письма Белов советует придерживаться инфостиля. Слишком длинные предложения или художественные обороты использовать не стоит, написанное должно быть простым для восприятия и лаконичным.

Сначала следует поздороваться, рассказать, где обнаружили вакансию и чем она заинтересовала, а в конце поблагодарить читающего за внимание.

Кроме того, соискателю необходимо указать навыки и знания, которые будут полезны компании. При описании своего опыта будет полезным упомянуть результаты и достижения с прошлых мест работы. Важны те факты, которые нужны для конкретной профессии.

«Не стесняйтесь говорить о своих заслугах и „продавать“ достижения», — отмечает специалист.

Также следует исключить клише и однотипные фразы, которые встречаются во многих других письмах. При этом от эмоций лучше воздержаться и не писать, как «сильно хочется» в конкретную компанию. И, какой бы ни была вакансия, стоит помнить о субординации.

«Вряд ли вы создадите серьезное впечатление, если напишете: „Привет! Не знаю, что рассказать о себе. Давайте познакомимся, и вы убедитесь, что я классный“», — подчеркивает Белов.

Перед отправлением письма будет не лишним проверить текст на орфографию и пунктуацию.

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