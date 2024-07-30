Возбуждено уголовное дело.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Амурской области задержали местного жителя по подозрению в государственной измене. По данным ФСБ, мужчина переводил деньги на нужды ВСУ. Его уже заключили под стражу. Сейчас проводятся дальнейшие следственные действия, возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Следственный комитет РФ опубликовал видео допроса Евгения Серебрякова, который по заказу СБУ пытался ликвидировать в Москве российского военнослужащего, а потом собирался скрыться в Турции.

Рано утром 24 июля во дворе многоэтажного дома на севере российской столицы раздался сильный взрыв — взорвался автомобиль на парковке. Находившемуся внутри водителю оторвало конечности, а его супругу госпитализировали с рваными ранами лица. Было установлено, что взрыв произошел из-за детонации СВУ.

За убийство Серебрякову предлагали украинское гражданство, а также денежное вознаграждение от десяти до 20 тысяч долларов.

+21° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
86.56
0.99 94.14
0.88
Ретромеркурий обеспечит прорыв пяти знакам: гороскоп на август 2024

Последние новости

12:15
Собянин сообщил, какие мосты, тоннели и переходы отремонтируют до конца года
12:07
Крушение поезда под Волгоградом. Главное
11:59
Минюст Грузии создал реестр для регистрации иноагентов
11:42
Жителя Приамурья арестовали за госизмену
11:34
Дождь или кишечная палочка? Почему в Париже отменили соревнования по триатлону
11:22
«Ничего делать не будем»: Макрон ответил на письмо школьницы из Луганска

Сейчас читают

Дуров рассказал, что у него более 100 биологических детей
Кого выбирают молнии и как выжить во время грозы - разряд убил мужчину под зонтом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 июля, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака