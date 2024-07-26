«Обещал гражданство Украины»: подробности допроса подозреваемого в подрыве авто в Москве

Следственный комитет (СК) опубликовал видео допроса Евгения Серебрякова, который по заказу СБУ пытался ликвидировать в Москве российского военнослужащего, а потом скрыться в Турции. Он подробно рассказывает о том, где встречался с куратором и что ему обещали взамен. Все подробности — в материале корреспондента «Известий» Ивана Литомина.

Он был доставлен в столицу обычным рейсом Бодрум — Москва. С самолета его встретили сотрудники ФСБ: отдельный трап, наручники, в ручной клади — чемодан. Евгения Серебрякова посадили в машину и отвезли на допрос.

Уже в отделе он спокойно и уверенно рассказал подробности взрыва на Синявинской улице в столице. Признался, что сам вышел на кураторов из Украины, а дальше работал под четким руководством СБУ: собрал взрывное устройство, вместе с куратором выбрал жертву, выследил, а затем заложил бомбу под днище автомобиля.

«Я начал общение с неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Илья обещал мне также украинское гражданство и вознаграждение в размере от десяти до 20 тысяч долларов», — говорит Серебряков.

Уже позже, на допросе в Следственном комитете, он признался, что планировал бежать на Украину через Турцию.

В момент взрыва авто на севере Москвы он был уже в самолете. Самодельное взрывное устройство, похоже, сработало автоматически. Ранило двух человек: владельца машины — военного — и его супругу. Правоохранители работали на месте.

Серебряков в этот момент приземлился. Взял в аренду машину, успел даже выехать с территории аэропорта Бодрума. Данные о нем у турецкой полиции появились довольно быстро. Личность подрывника была установлена по камерам видеонаблюдения. Его отследили вплоть до посадки на борт и, как только турецкий Интерпол получил сигнал от российских спецслужб, в течение нескольких часов его задержали.

Какими путями задержанный должен был попасть на Украину — неизвестно. Турецкие СМИ писали, что якобы Серебряков даже имел контакты с торговцами людьми. Из Бодрума, по их информации, планировал отправиться в Грецию, а уже оттуда — под Киев, за гонораром от кураторов. Но кураторы, похоже, его не ждали.

Сам факт, что предполагаемый подрывник Серебряков был задержан настолько быстро, говорит о шаблонности преступления. Все как под копирку: украинские спецслужбы действовали по уже отработанной схеме. По такому же сценарию они убили дочь российского философа Дарью Дугину, пытались взорвать автомобиль с писателем Захаром Прилепиным, вслепую использовали Дарью Трепову*, чтобы та подарила смертельную статуэтку журналисту Владлену Татарскому. И уж совсем точь-в-точь — подрыв автомобиля Василия Прозорова, бывшего сотрудника украинских спецслужб, который долгое время работал на Москву.

Никаких денег за убийство российского военного Серебряков, скорее всего, так и не получил бы, да и помощи тоже. Зато внушительный срок за покушение на убийство и незаконный оборот взрывных устройств ему точно светит. Еще до задержания Серебрякова заочно арестовал Замоскворецкий суд столицы. А потому сразу после прибытия на родину и допросов мужчина отправился в следственный изолятор.

* — внесена в реестр террористов и экстремистов