Пойдем копать картошку: советы огородникам по выращиванию и сбору любимого овоща

Хранить урожай лучше всего во влажном помещении.

Специалисты по агрономии объяснили, как добиться лучшей урожайности и вкусовых характеристик картофеля. Издание URA.RU собрало главные советы дачникам в своем материале.

Для начала, очень важно обратить внимание на сорт растения — если оно созревает за 40-65 дней, то собирать урожай нужно начинать в середине июня и не позднее начала июля. Такие клубни обычно не доживают до зимы и не отличаются большим размером, однако они отлично подходят для употребления в пищу в небольшом количестве.

Среднепоздние и поздние же сорта картофеля подлежат уборке в августе или начале сентября. По словам экспертов, к этому моменту плоды уже сформировались и обзавелись плотной кожурой, впитав в себя полезные вещества из листьев.

Чтобы понять, что первый урожай уже созрел, нужно обратить внимание на внешний вид посадок. Листья зрелого картофеля желтеют, а стволы засыхают. Помимо этого, грунт над плодом обычно слегка приподнят и покрыт трещинами.

К сбору клубней нужно подходить основательно. Для начала, важно правильно выбрать дату — урожай, собранный слишком рано, будет съедобен совсем недолго. Кожура таких плодов будет тонкой и подверженной различным повреждениям, из-за чего они быстро сгниют.

Если же запоздниться, то к концу осени вы рискуете попросту не найти свои посадки. Более того, в дождливую осеннюю погоду корнеплоды могут увязнуть в сырой земле или даже сгнить.

Хранить картошку лучше всего во влажном помещении (примерно 80% влажности) при температуре от пяти до семи градусов тепла. Опасайтесь резких похолоданий, ведь при минус пяти клубни могут попросту погибнуть. Также не рекомендуется хранить картофель в холодильнике, так как там существует риск развития плесени.

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