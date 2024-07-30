Спасатели обнаружили тела двоих погибших при размыве перемычки на Беломорканале

Тела двоих погибших обнаружили после прорыва временной перемычки между шлюзами Беломоро-Балтийского канала в Карелии. Об этом сообщили в МЧС по региону.

«Водолазами Специализированной пожарно-спасательной части МЧС России по Республике Карелия в районе поселка Кочкома на воде обнаружено еще одно тело», — заявили в пресс-службе ведомства.

Около часа назад водолазам удалось извлечь из воды тело мужчины в районе поселка Кочкома.

По информации пресс-службы регионального правительства, один человек продолжает числиться пропавшим без вести.

ЧП в Карелии произошло утром 29 июля. Вода размыла установленную на время перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. При этом уже 30 июля глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что вода между шлюзами снизилась на четыре метра и больше не представляет опасности для жителей близлежащих населенных пунктов.

Сейчас спасатели МЧС продолжают работу на месте происшествия. В ликвидации последствий прорыва воды участвуют 78 человек и 32 единицы техники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, пострадавшую от прорыва дамбы в Карелии унесло потоком воды на 12 километров.