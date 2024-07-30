Полицейские и сотрудники ФСБ задержали пособников телефонных мошенников

Сотрудники ФСБ совместно с полицией задержали банду пособников телефонных мошенников. Они орудовали на территории Белгородской и Воронежской областей. Подозреваемые помогали своим кураторам подменять иностранные номера на российские. Представляясь работниками банков и МВД, преступники похитили у абонентов миллионы рублей. Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко узнала о способах борьбы с аферистами.

Полупустая квартира в Воронежской области — штаб преступной группы, а молодые люди не старше 21-го — предположительно, мошенники — организаторы нелегального узла связи.

Сим-боксы, GSM-шлюзы, ноутбуки и больше тысячи сим-карт — с помощью всего этого, по версии следствия, мошенники активировали аккаунты соцсетей, мессенджеров, финансовых кошельков и банковских счетов и маскировали иностранные номера под российские. А дальше — уже знакомая всем схема от кураторов из-за рубежа. Когда представляются сотрудниками банка, полиции и даже директором.

В подобную историю попала петербурженка Светлана Вегер. Неизвестные по телефону представились полицейскими и рвались на защиту ее сбережений. По инструкции мошенников пенсионерка перечислила на чужие счета 350 тысяч рублей.

«Напугали. Надо снять деньги, чтобы они не пропали. Я вам буду все диктовать. И вот это все под диктовку. Я тут же, когда сделала это, поняла, что ошиблась. Потому что очень странно — NFC какое-то. Непонятное все», — вспоминает пострадавшая Светлана Вегер.

Пока следователи разыскивают мошенников, мобильные операторы всячески пытаются фильтровать звонки. Для этого разработали целую систему — «Антифрод» от Роскомнадзора.

«Принцип работы системы заключается в том, что она аккумулирует всю информацию о вызовах в стране и оператор связи в автоматизированном режиме обращается к ней, чтобы получить информацию о легитимности вызова. Если вызов подтверждается, то система позволяет установить соединение», — объясняет Сергей Темный, директор центра специальных проектов ФГУП «ГРЧЦ».

К системе уже подключены 1143 мобильных оператора. В случае пропуска вызовов от мошенников, компании штрафуют: за два звонка от злоумышленников «Мегафон», например, наказали на один миллион 200 тысяч рублей. Хотя оператор тоже, уверяет, что с «Антифродом».

«Умные алгоритмы успешно блокируют подавляющую часть нежелательных вызовов. В первом квартале 2024 года было заблокировано 244 миллиона звонков и 91 миллион смс», — отмечают в «Мегафоне».

Но мошенники столь предприимчивы — признаются в компании — что постоянно изобретают новые способы обвести вокруг пальца и поставщиков услуг, и пользователей. Да и оборудование для черного бизнеса достать несложно. Вот, например, те самые сим-боксы — к такому можно подключить до 500 сим-карт. С ними, кстати, сложнее: без документов на руки уже не продают.

Но по первому же запросу в интернете высвечивается масса объявлений, в том числе, и на маркет-плейсах. Сим-карта без паспорта. Первый попавшийся товар собрал уже больше трех тысяч отзывов. Ну, и пользователи, все объясняют здесь сами: сим-карта работает, но зарегистрирована на кого-то другого.

Возможно, и это вскоре изменится — в Госдуме законодательно ограничили число сим-карт на одного абонента — до 20 для россиян, до десяти для иностранцев. Договор услуг связи с гражданами других стран при этом можно будет заключать только очно и при наличии данных клиента в единой биометрической системе. Кроме того, клиенты смогут узнавать о количестве зарегистрированных на него номеров через «Госуслуги» и Роскомнадзор — это, по крайней мере, защитит пользователей от попадания их сим-карт в боксы мошенников.