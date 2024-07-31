В Карелии начались работы по ликвидации последствий прорыва дамбы

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 26 0

Волонтеры помогают местным жителям разгребать завалы прежних жилищ.

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Тимин; 5-tv.ru

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На месте прорыва временной перемычки Беломоро-Балтийского канала в данный момент ведутся восстановительные работы. Специалисты вместе с техникой ликвидируют последствия мощного подтопления, которое вызвала авария. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Максим Облендер, который находится на месте происшествия.

«Машины привозят мешки с щебнем, экскаватор набирает песок. По заявлениям главы районной администрации, у подрядчика есть месяц, чтобы восстановить временную перемычку и снова вернуться к работам по реконструкции», — отмечает журналист.

Волонтеры, как рассказывает Облендер, сейчас заняты помощью пострадавшим от подтопления. Люди потеряли свои дома и теперь вынуждены разбирать завалы прежних жилищ в попытке найти хоть что-то, что не унесли мощные потоки воды.

Ранее 5-tv.ru писал, что спасатели обнаружили тела двоих погибших при размыве перемычки на Беломорканале. Водолазам удалось достать тела погибших из воды.

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