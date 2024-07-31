«Еды вы уже не почувствуете»: чем опасна горячая пища для здоровья человека

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 18 0

Гастроэнтеролог Зарубина: сильно горячая еда может привести к ожогу пищевода

«Еды вы уже не почувствуете»: чем опасна горячая пища для здоровья человека

Фото: www.globallookpress.com

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И какая самая оптимальная температура блюда?

Крайне горячая пища может привести к ожогу пищевода и желудка. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-гастроэнтеролог Евгения Зарубина.

«Также при высокой температуре потребляемой пищи клетки эпителия погибают, а это чревато развитием ожога пищевода и желудка», — предупредила специалист.

Врач-гастроэнтеролог указала, что от слишком горячей еды страдает ротовая полость — она принимает на себя первоначальный удар. Причем вкус пищи из-за подавления терморецепторов человек не почувствует, пояснила Зарубина. Более того, постоянное раздражение будет грозить уменьшением чувствительности, а также развитием ожога пищевода и желудка.

Зарубина подчеркнула, что неприятные ощущения могут перейти и к обострению хронических заболеваний желудка и пищевода.

Специалист назвала промежуток между 40 и 42 градусами наиболее оптимальным для организма человека, если говорить о еде. Зарубина объяснила это тем, что при ней лучше всего работает ферментная система.

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