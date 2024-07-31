Полезные ограничения: сколько чипсов и сухариков можно съесть без вреда для фигуры

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 15 0

Нутрициолог Барзаева: в день можно употреблять 50 граммов чипсов или сухариков

Полезные ограничения: сколько чипсов и сухариков можно съесть без вреда для фигуры

Фото: 5-tv.ru

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Можно не отказываться от любимых продуктов, но важно соблюдать рамки.

Чипсы и сухарики не навредят здоровью и фигуре, если употреблять их не более 50 граммов в день. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-нутрициолог Олеся Барзаева.

По ее словам, употребление таких ультраобработанных продуктов может быть опасным для организма в том случае, если внести их в свой регулярный рацион. Кроме того, пищу стоит разделять на основную и дополнительную. В первую входят все пищевые группы, в том числе молоко и злаки. Что касается дополнительной, речь идет о продуктах с добавлением сахара и высоким содержанием жиров. Как раз сюда и можно отнести чипсы и сухарики, которые стоит ограничить 300 калориями.

Также Барзаева советует не покупать эти продукты в больших упаковках и не есть их прямо из пачки. Лучше пересыпать в отдельную емкость, чтобы не переедать.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, существует ли «полезный» фастфуд.

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