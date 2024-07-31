Удар Израиля по Бейруту. Главное

Целью ЦАХАЛ стал командный пункт «Хезболлы» в Ливане. В результате атаки есть жертвы среди мирного населения.

Число жертв израильской атаки на Ливан возросло до четырех, среди них — двое детей. Еще более 70 жителей пострадали.

Удар по Бейруту в МИД России назвали грубым нарушением международного права. Осудили действия еврейского государства и другие страны.

Тем временем в самом Израиле заявили, что целью обстрела стал командный пункт «Хезболлы», в результате чего удалось ликвидировать высокопоставленного военного. Также в Тель-Авиве утверждают, что не хотят полномасштабной войны, но готовы к любому сценарию.

За ситуацией на Ближнем Востоке следит корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Удар армии обороны Израиля по столице Ливана Бейруту стал первым за последние 16 лет. ЦАХАЛ сразу заявил: это возмездие за недавнюю акцию «Хезболлы» — обстрел деревни Мадждаль-Шамс. Тогда погибли 12 детей.

Мощнейший взрыв в южном пригороде Бейрута практически уничтожил одну высотку. Дома поблизости серьезно повреждены. Кареты скорой помощи были на месте через несколько минут. Пострадавших повезли в больницы.

Удар был нанесен по зданию «Совета джихада» — высшего военного органа «Хезболлы». Целью в Израиле назвали старшего советника лидера группировки Фуада Шукра. По данным ЦАХАЛ, именно Шукр стоял за обстрелом деревни Мадждал-Шамс и другими нападениями на страну.

С 2017 года Шукр в розыске Госдепартамента США с вознаграждением в пять миллионов долларов за информацию о его местоположении. Теперь армия обороны Израиля считает, что цель уничтожена. По другим данным, советник выжил и тяжело ранен.

«Он был высокопоставленным террористом, на руках которого кровь израильтян и многих других людей. Всего лишь через день после резни, устроенной ХАМАС 7 октября, «Хезболла» присоединилась к ХАМАС в нападении на израильтян.

С тех пор «Хезболла» за последние девять с половиной месяцев выпустила по Израилю тысячи реактивных снарядов и беспилотных летательных аппаратов, в результате чего погибли израильские гражданские лица и солдаты и 60 тысяч израильтян были вынуждены покинуть свои дома», — заявил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Сразу после отчета в ЦАХАЛ заявили, что продолжат наносить точечные удары по позициям «Хезболлы» для ликвидации членов организации. В ливанских соцсетях вскоре появился такой плакат с подписью «Ответ будет сильнее, чем ты думаешь». При этом официальные ресурсы группировки пока хранят молчание. В Бейруте местные жители требуют немедленно нанести ответный удар.

Действия Израиля осудили многие представители Ближнего Востока. Сирийский МИД назвал предлог для удара сфабрикованным.

«Министерство иностранных дел и по делам экспатриантов Сирийской Арабской Республики осуждает это вопиющее нападение на суверенитет Ливана и явное нарушение международного права, которое произошло через два дня после чудовищного преступления в городе Мадждаль-Шамс на оккупированных сирийских Голанских высотах. Сирия выражает свою солидарность с Ливаном и поддерживает братский ливанский народ», — говорится в официальном сообщении МИД Сирии.

Внимательно следят за ситуацией в Иране и Ираке.

«Мы самым решительным образом осуждаем трусливую и злобную израильскую агрессию, направленную на южный пригород Бейрута», — говорится в сообщении посольства Ирана в Ливане.

«Правительство Республики Ирак выражает свое решительное осуждение и осуждает израильскую агрессию в отношении южных пригородов Бейрута, в ходе которой неизбирательному обстрелу подверглись гражданские лица и жилые дома. Это противоречит нормам международного права и конвенциям. Ирак подчеркивает, что эта агрессия представляет собой серьезную угрозу стабильности в регионе», — говорится в сообщении МИД Ирака.

В офисе генсека ООН «серьезно озабочены ударами ЦАХАЛ по мирным кварталам Бейрута, которые привели к гибели мирных жителей». По последним данным, число пострадавших превысило 69 человек.

В самом Израиле определенно готовятся к ответным действиям «Хезболлы» — уже отключен GPS, открыты бомбоубежища. В США с заявлением пока выступила только новый кандидат в президенты и действующий вице-президент Камала Харрис.

«Израиль имеет право защищать себя, и я однозначно поддерживаю право Израиля оставаться безопасным и защищать свою безопасность. В частности, как мы знаем, у него есть право защищать себя от террористических организаций, именно этим является „Хезболла“», — заявила Харрис.

Тем временем в регион уже выдвинулись американские военные корабли, по официальным данным — для возможной эвакуации иностранных граждан из Ливана. Фактически же вместе с кораблями Британского флота, которые уже на месте, эта группировка — еще один фактор сдерживания для «Хезболлы».