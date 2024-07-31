Библиотеку растений столицы покажут на форуме-фестивале «Москва 2030»

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», посвященный флоре, фауне, качеству воздуха и истории четырех охраняемых парков столицы, откроется 1 августа. Об этом сообщили на портале мэра Москвы.

«Мы расскажем нашим гостям о диких растениях и животных, которые живут рядом с нами в городе. Кроме того, на флагманских площадках форума-фестиваля в Лужниках и Зарядье Департамент природопользования подготовил программу лекций, мастер-классов и литературных чтений, посвященных экологии», — поделилась руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

Кроме того, гости фестиваля смогут осмотреть станции контроля загрязнения воздуха, интерактивные кубы-экспонаты, библиотеку растений и более творческие площадки, такие как литературные чтения, лекции, спектакли и так далее.

Фестиваль будет проходить на более чем 30 площадках в Москве.